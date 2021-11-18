В Саратове сотрудники Росгвардии помогли вернуться домой пожилому мужчине, страдающему потерей памяти. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вечером 17 ноября в Волжском районе Саратова сотрудникам вневедомственной охраны поступило сообщение от прохожих о том, что на улице Бакинской пожилому мужчине нужна помощь.

Сотрудники Росгвардии обнаружили на улице 79-летнего растерянного пенсионера. Мужчина рассказал, что не помнит своё местожительства и не может попасть домой.

Правоохранители быстро установили личность и адрес проживания пенсионера, а затем доставили его к родственникам.