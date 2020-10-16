Днем 14 октября сотрудники Росгвардии в 1-м Пугачевском поселке у дома на 6-м Проезде задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Во время обыска в присутствии понятых у него изъяли полимерный пакет, в котором лежали наркотики растительного происхождения.

Днем ранее у здания на Гвардейской улице сотрудники Росгвардии задержали двух рецидивистов, у которых обнаружили запрещенные вещества. В присутствии понятых правоохранители изъяли у 33-летнего жителя Заводского района Саратова и 40-летнего жителя поселка Хмелевский свертки с наркотиками.

Задержанных передали сотрудникам полиции.