Сотрудники СОБР и ОМОН Управления Росгвардии по Саратовской области в торжественной обстановке поздравили медиков со 100-летием со дня образования городской станции “скорой помощи”. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Они подарили персоналу учреждения букеты и запустили в небо белые шары под аккомпанемент оркестра Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии Российской Федерации.

— Любая профессия начинается с человека – будь то боец спецподразделения, учитель или врач. Во главе угла всегда стоит человек и его волевые качества. На «скорой» нет случайных людей. Сегодня в медицине напряженная ситуация – врачи, как на войне каждый день. Они ежедневно борются за жизнь пациентов. И как на войне, не считаясь с личным, несут свое боевое дежурство. С праздником, дорогие медики! — выразил слова признательности врачам заместитель начальника территориального управления Росгвардии полковник полиции Дмитрий Канаков.

