В Саратовской области за нарушение правил перевозки оружия сотрудники Росгвардии привлекли гражданина к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба охраны.

Сотрудниками Росгвардии и полиции в ходе рейдовых мероприятий был выявлен факт нарушения перевозки оружия на территории охотничьего угодья вблизи села Подгорное Воскресенского района.

При патрулировании территории правоохранителями был остановлен кроссовер, водитель которого перевозил на переднем пассажирском сидении незачехленные ружья. Две единицы огнестрельного оружия перемещались с нарушением установленных правил.

Владелец оружия привлечен к административной ответственности.