В Саратове сотрудники Росгвардии задержали участника конфликта, который произошел в медицинском учреждении.
Днем 14 апреля на пульт вневедомственной охраны поступило сообщение о том, что в диспансере Ленинского района между двумя пациентами вспыхнул конфликт.
На место происшествия прибыли росгвардейцы, медперсонал пояснил правоохранителям, что мужчины поссорились. Один избил второго и убежал в сторону леса.
Правоохранители получили приметы дебошира и задержали злоумышленника рядом с местом драки.
Потерпевшему оказали медпомощь, его состояние оценивается как удовлетворительное.