В Саратове сотрудники Росгвардии задержали участника конфликта, который произошел в медицинском учреждении.

Днем 14 апреля на пульт вневедомственной охраны поступило сообщение о том, что в диспансере Ленинского района между двумя пациентами вспыхнул конфликт.

На место происшествия прибыли росгвардейцы, медперсонал пояснил правоохранителям, что мужчины поссорились. Один избил второго и убежал в сторону леса.

Правоохранители получили приметы дебошира и задержали злоумышленника рядом с местом драки.

Потерпевшему оказали медпомощь, его состояние оценивается как удовлетворительное.