Сотрудники Росгвардии и спасатели спасли от смерти 73-летнюю жительницу Саратова. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Вечером 25 ноября правоохранители заступили в патруль, им позвонил житель Фрунзенского района и сообщил, что его соседка не выходит на связь, даже не открывает дверь квартиры.

Те связались со спасателями, прибыли на место и попали внутрь жилища.

Выяснилось, что 73-летней женщине стало плохо, она упала на пол и не могла встать сама.

Ей оказали доврачебную помощь и передали прибывшим медикам «скорой».