В рамках новогодней ведомственной акции праздничные герои Дед Мороз и Снегурочка из подразделения ОМОН поспешили подарить новогоднее чудо ребятам, проходящим клиническом противотуберкулезном диспансере. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Под окнами лечебного учреждения состоялось красочное представление с участием любимых героев, а также прозвучали зажигательные новогодние мелодии в живом исполнении военного оркестра.

За происходящим на импровизированной сцене юные зрители наблюдали из окон своих палат.

В конце своего выступления Дед Мороз и Снегурочка подарили детям долгожданные новогодние подарки.