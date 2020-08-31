В Кировском районе Саратова на улице Рахова сотрудники Росгвардии задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Гражданин попытался выкинуть спичечный коробок с наркотиками, но у него это не вышло.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, которая в присутствии понятых изъяла у него еще свертки с запрещенными веществами.

По предварительным данным, их злоумышленник хотел продавать в регионе.

На него завели уголовное дело и взяли под стражу.