Накануне, 10 октября, в Саратове сотрудники вневедомственной охраны задержали трех находящихся в розыске граждан. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
У дома по улице Большая Вешняя росгрвардейцы задержали 33-летнего гражданина. Мужчина разыскивался полицией по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков.
В этот же день во Фрунзенском районе сотрудники Росгвардии задержали у
дома по улице Большая Казачья 61-летнего саратовца. Мужчина
разыскивался по уголовному делу о краже.
Ещё один гражданин гражданин, находившийся в розыске, был задержан на улице Холмистая в Энгельсе. 55-летнего мужчину разыскивали из-за уклонения от административного надзора.
Задержанные переданы сотрудникам полиции.