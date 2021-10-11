Накануне, 10 октября, в Саратове сотрудники вневедомственной охраны задержали трех находящихся в розыске граждан. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии. У дома по улице Большая Вешняя росгрвардейцы задержали 33-летнего гражданина. Мужчина разыскивался полицией по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков.

В этот же день во Фрунзенском районе сотрудники Росгвардии задержали у

дома по улице Большая Казачья 61-летнего саратовца. Мужчина

разыскивался по уголовному делу о краже.

Ещё один гражданин гражданин, находившийся в розыске, был задержан на улице Холмистая в Энгельсе. 55-летнего мужчину разыскивали из-за уклонения от административного надзора.

Задержанные переданы сотрудникам полиции.