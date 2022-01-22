Накануне ночью к наряду вневедомственной охраны в Саратове поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный гражданин, находясь у дома по улице Максима Горького, пытался похитить куски металлолома. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

В результате поисковых мероприятий был задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 36-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Задержанный передан сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело.