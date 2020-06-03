В Энгельсе сотрудники росгвардии вернули потерявшегося ребенка матери. Об этом сообщает пресс-служба росгвардии.

В правоохранительные органы обратилась мать потерявшейся девочки. Как рассказала обеспокоенная родительница, ребенок открыл дверь квартиры и ушел в неизвестном направлении. Женщина попыталась самостоятельно найти девочку, но безуспешно.

Сотрудники росгвардии получили приметы малышки, на её розыск были сориентированы все наружные службы города. Опросив местных жителей, спустя несколько часов прапорщик Александр Ищенко и сержант Александр Сысоев разыскали 5-летнюю девочку. Малышка была на улице МК Энгельс-2 у проезжей части и пыталась сама перейти дорогу. Сотрудники увели девочку от дороги. Она была напугана и рассказал, что хотела сама пойти гулять, но заблудилась и не могла найти дорогу домой.

Росгвардейцы благополучно доставили ребенка домой, где передали её родителям.