Вечером 17 февраля в Энгельсе сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

На Рубиновой улице задержали 31-летнюю местную жительницу. В присутствии понятых у нее изъяли сверток с запрещенными веществами.

В этот же день на территории ГСК “Нива” в Ленинском районе города задержали 31-летнего жителя поселка Латухино. У него тоже изъяли сверток с наркотиками.

Задержанных передали сотрудникам полиции, на них возбуждены уголовные дела.