Во вторник днем, 1 декабря, в Саратове росгвардейцы задержали двух находящихся в розыске граждан. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

У дома по улице Орджоникидзе сотрудники вневедомственной охраны, находившиеся на маршруте патрулирования, задержали 48-летнего гражданина. В ходе проверки было установлено, что мужчина находится в розыске по уголовному делу о мошенничестве.

В это же время другой экипаж вневедомственной охраны на улице Большая Казачья

задержал 49-летнего мужчину, который разыскивался правоохранителями за нарушение административного надзора.

Все задержанные переданы сотрудникам полиции.