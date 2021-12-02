Во вторник днем, 1 декабря, в Саратове росгвардейцы задержали двух находящихся в розыске граждан. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
У дома по улице Орджоникидзе сотрудники вневедомственной охраны, находившиеся на маршруте патрулирования, задержали 48-летнего гражданина. В ходе проверки было установлено, что мужчина находится в розыске по уголовному делу о мошенничестве.
В это же время другой экипаж вневедомственной охраны на улице Большая Казачья
задержал 49-летнего мужчину, который разыскивался правоохранителями за нарушение административного надзора.
Все задержанные переданы сотрудникам полиции.