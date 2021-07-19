Сотрудники Росгвардии задержали при попытке проникнуть на охраняемый объект 43-летнего мужчину, находящегося в розыске в двух странах. Об этом сообщает пресс-служба управления гвардии по Саратовской области.

17 июля с охраняемого объекта, расположенного по улице Московская Кировского района, поступил сигнал тревоги. Незамедлительно на место прибыл наряд охраны, который и задержал 43-летнего саратовца, вступившего в конфликт с сотрудником заведения.

В ходе проверки было установлено, что мужчина разыскивается правоохранительными органами Саратова и столицы Кыргызстана Бишкека. Задержанный передан сотрудникам полиции.