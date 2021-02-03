Вечером 1 февраля в гаражах на улице Уфимцева Ленинского района Саратова сотрудники Росгвардии задержали 40-летнего местного жителя по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.
Прибывшие сотрудники следственно-оперативной группы в присутствии понятых изъяли у него сверток с запрещенным веществом.
Мужчину уже не раз привлекали к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
Задержанный передан сотрудникам полиции, возбуждено уголовное дело.