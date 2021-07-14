Вчера, 13 июля, в Саратове были задержаны два мужчины, находящихся в розыске. Об этом сообщает пресс-служба управления росгвардии по Саратовской области.

В Ленинском районе у дома по улице Днепропетровская силовиками был задержан 37-летний житель поселка Жасминный. Мужчина, осужденный за совершение преступления, разыскивался сотрудниками уголовно-исправительной системы.

Еще одного 37-летнего жителя Балакова сотрудники росгвардии задержали у дома по улице Щорса города Балаково. Осужденный мужчина также уклонялся от наказания.

Задержанные переданы инициатору розыска.