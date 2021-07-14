Вчера, 13 июля, в Саратове были задержаны два мужчины, находящихся в розыске. Об этом сообщает пресс-служба управления росгвардии по Саратовской области.

В Ленинском районе у дома по улице Днепропетровская силовиками был задержан 37-летний житель поселка Жасминный. Мужчина, осужденный за совершение преступления, разыскивался сотрудниками уголовно-исправительной системы.

Еще одного 37-летнего жителя Балакова сотрудники росгвардии задержали у дома по улице Щорса города Балаково. Осужденный мужчина также уклонялся от наказания.

Задержанные переданы инициатору розыска.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here