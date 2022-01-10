Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в угоне автомобиля жителя Энгельса. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны по Саратовской области.

Вечером в отдел охраны Балашова поступил сигнал о том, что у дома по улице Софинского неизвестный угнал «ВАЗ-2106», принадлежащий местному жителю.

В этот же вечер сотрудники обнаружили машину в переулке Новый. Злоумышленник вынул аккумулятор и бросил ее в сугробе. После этого росгвардейцы заметили на улице Ленина подозрительного мужчину, который при виде их попытался скрыться.

У него нашелся аккумулятор от угнанного автомобиля. Задержанный передан сотрудникам полиции, он дал признательные показания.