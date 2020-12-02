В отдел вневедомственной охраны Кировского района поступил сигнал об ограблении женщины. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Саратовской области.

33-летняя потерпевшая сообщила, что вечером 30 ноября неизвестный мужчина избил ее и отобрал сумку, где лежали деньги, банковские карты и документы.

По приметам вскоре 28-летнего злоумышленника задержали в поселке Солнечный. Похищенное имущество у него изъяли, возбуждено уголовное дело.

Мужчину передали сотрудникам полиции, его взяли под стражу.