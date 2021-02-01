Сотрудники Росгвардии задержали 23-летнего парня по подозрению в краже. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

К правоохранителям обратилась жительница Энгельса и сообщила о том, что из квартиры, которую она сдавала под съем пропала бытовая техника.

В этом она заподозрила молодого человека, последнего постояльца.

Росгвардейцы задержали подозреваемого по приметам, выяснилось, что он успел сдать имущество в ломбабрд.

Выяснилось, что парень — рецидивист, его передали сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело.