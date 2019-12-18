Сотрудники Росгвардии задержали федерально разыскиваемых преступников.

Во время патрулирования в Заводском районе росгвардейцы обратили внимание на пьяного мужчину на улице Орджоникидзе.

При проверке документов выяснилось, что 41-летний мужчина находится в розыске и является фигурантом уголовное дело о краже.

Чуть позже патрульные во Фрунзенском районе увидели 27-летнего мужчину, похожего на преступника, объявленного в розыск в Томске с 2017 года.

В настоящее время оба задержанных переданы сотрудникам полиции.