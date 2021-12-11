В Саратове сотрудникам Росгвардии передали информацию о том, что в ломбарде, расположенном по проспекту 50 лет Октября, неизвестный пытается сдать два велосипеда без паспортов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники охраны задержали 21-летнего местного жителя.

Установлено, что гражданин подходит под описание злоумышленника, подозреваемого в краже данных велосипедов. Они были похищены из подъезда у дома по улице Вольская.

Задержанный передан сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело.