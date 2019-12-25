Сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина, подозреваемого в хищениях из супермаркетов.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, вчера днем был оперативно задержан экипажем вневедомственной охраны 30-летний житель Заводского района.

Злоумышленник пытался украсть товар из супермаркета, расположенного на улице Чернышевского.

Выбрав в магазине интересующий его товар, мужчина попытался тайно покинуть помещение универмага, но был своевременно задержан.

Позже выяснилось, что он уже неоднократно попадал в поле зрение правоохранителей за аналогичные преступления. Сейчас на него завели уголовное дело.