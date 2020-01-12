Мужчина из Аткарска Саратовской области украл в магазине товар и скрылся на автомобиле, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

В Аткарске на улице Буровая патрульный наряд Росгвардии задержал 32-летнего мужчину по подозрению в краже товара из гипермаркета. Его приметы, а также марку и номер автомобиля, на котором он скрылся, запомнил один из сотрудников магазина.

Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Задержанного передали в руки полиции для возбуждения уголовного дела.