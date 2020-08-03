В Кировском районе Саратова росгвардейцы задержали 27-летнего местного жителя, которого подозревают в серийном воровстве из сетевых магазинов.

Как рассказали информационному порталу «Новости Саратова» в пресс-службе вневедомственной охраны, его поймали во время очередной кражи в гипермаркете на улице Навашина.

Администратор торговой точки опознал мужчину, который не раз попадал на камеру видеонаблюдения.

Выяснилось, что гражданина не раз привлекали к административной и уголовной ответственности. На него завели уголовное дело.