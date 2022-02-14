Накануне, 13 февраля, во Фрунзенском районе Саратова сотрудники вневедомственной охраны задержали 26-летнего гражданина, в автомобиле которого находилась чугунная крышка канализационного коллектора. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Сотрудники Росгвардии получили сообщение о том, что у дома по улице Свинцовая неизвестный украл канализационный люк. В этом же районе правоохранители заметили автомобиль под управлением мужчины, подходящего под приметы разыскиваемого.

Задержанный признался, возбуждено уголовное дело.