Сегодня ночью, 11 января, у дома по улице Новоузенская Саратова
сотрудники вневедомственной охраны, находившиеся на маршруте патрулирования,
задержали 49-летнего гражданина. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
Установили, что мужчина находится в федеральном розыске по уголовному делу о краже.
Несколькими днями ранее у дома по улице проспект Химиков Энгельса был задержан 18-летний покровчанин, который также разыскивался полицией по уголовному делу о краже.
Оба задержанных переданы сотрудникам полиции.