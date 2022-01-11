Сегодня ночью, 11 января, у дома по улице Новоузенская Саратова

сотрудники вневедомственной охраны, находившиеся на маршруте патрулирования,

задержали 49-летнего гражданина. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Установили, что мужчина находится в федеральном розыске по уголовному делу о краже.

Несколькими днями ранее у дома по улице проспект Химиков Энгельса был задержан 18-летний покровчанин, который также разыскивался полицией по уголовному делу о краже.

Оба задержанных переданы сотрудникам полиции.