Днём 18 октября в Волжском районе Саратова сотрудниками вневедомственной охраны были задержаны двое граждан, подозреваемые в незаконном обороте наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Сотрудники службы заметили у дома по улице Ракитная двух мужчин, которые при виде служебного автомобиля поспешно изменили направление движения. У задержанных в присутствии понятых правоохранителями были изъяты свертки с наркотиками.

Ранее судимые граждане признались, что приобрели вещества для себя. На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа. Задержанные переданы сотрудникам полиции.

В отношении 28-летнего задержанного возбуждено уголовное дело, а в отношении его 35-летнего товарища составлен административный протокол.