В Саратове росгвардейцы задержали мужчину, который бросил гранату на трамвайной остановке у школы №108. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Сотрудники Росгвардии получили сообщение о противоправных действиях и задержали гражданина на Международной улице 40. Увидев их, злоумышленник бросил предмет на землю и попытался скрыться, но у него это не получилось.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Специалисты выяснили, что он бросил учебно-имитационную гранату, которая не представляет опасности.

Мужчину передали сотрудникам полиции.