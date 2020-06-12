В Саратовской области сотрудники Росгвардии задержали товарищей, которые воровали из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Саратовской области.

Вчера днем, в Ртищево 38-летний местный житель украл из супермаркета, находящегося по улице Красная сканер штрихкодов. Правоохранители вместе с росгвардейцами отсмотрели кадры с камер видеонаблюдения и установили личность вора. В тот же день сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленника.

В то же время в Энгельсе 50-летний мужчина украл из магазина товаров на 12 тысяч рублей. Сотрудники росгвардии задержали жулика, оказалось, что он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Рецидивиста передали правоохранителям.