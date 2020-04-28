Эксперты Роскачества проверили состав российских чипсов. По данным исследования, ряд производители используют при изготовлении продукции большое количество вредных для человека красителей и консервантов. Об этом свидетельствует сообщение на официальном сайте ведомства во вторник, 28 апреля.

Образцы испытывали по 54 показателям безопасности и качества. Всего было исследовано 16 известных марок, среди которых картофельные со вкусом сыра, зерновые и овощные.

Специалисты проверили картофельные чипсы со вкусом сыра: «Хрустящий картофель», Lays, «Каждый день», «Русская картошка», «Московский картофель», Pomsticks, Pringles, Kracks), картофельные Naturals с пармезаном Lorenz, мегачипсы картофельные со вкусом сметаны и сыра MegaChips, кукурузные чипсы и начос со вкусом сыра(Delicados, Santa Maria, Carambas, Happy Nachos, свекольные Kiwa и свекольные с ламинарией и базиликом «Здороведа».

Полученные результаты гласят, что в исследуемых образцах нет нарушений по части содержания ГМО, консервантов, красителей и радионуклидов. Однако в хрустящих снеках четырёх образцов – Pomsticks (0,31 мг/кг), Lorenz (0,13 мг/кг), «Московский картофель» (0,064 мг/кг), Kracks (0,061 мг/кг) – был обнаружен кадмий. Особенно содержание этого элемента высоко в чипсах Pomsticks — в 10 раз выше нормы. А вот в свекольных чипсах «Здороведа» помимо кадмия нашли ещё и мышьяк.

Во время проверки в девяти торговых марок выявили остаточные следы пестицида хлорпрофама, еще по два производителя грешили наличием имидаклоприда, пропамокарба и пиримифос-метила в своей продукции.

Эксперты отметили, что ни в одном образце не было обнаружено образцов бактерицидной группы кишечной палочки.