Роскомнадзор предпринимает решительные меры по защите российских СМИ.

Напомним, 24 февраля социальная сеть Facebook ограничила официальные аккаунты четырех ведущих российских СМИ: телеканала «Звезда», «РИА Новости», а также сайтов «Лента.ру» и «Газета.ру».

Несмотря на требования Роскомнадзора, выдвинутые ведомством к компании-владелице Facebook — Meta Platforms, Inc., снять ограничения, этого не произошло.

Роскомнадзор отмечает, что такие блокировки в отношении российских СМИ уже проводились соцсетью не раз.

В связи с возникшей ситуацией, 25 февраля Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети Facebook нарушаюшей права человека.

С 25 февраля 2022 года Роскомнадзор частично ограничил в России доступ к социальной сети Facebook.