«Роскосмос» подтвердил, что на российском модуле «Звезда» Международной космической станции сработал датчик задымления, из-за чего включилась аварийная сирена.

Госкорпорация считает, что это связано с проведением автоматической подзарядки аккумуляторов. Экипаж включил агрегатный фильтр очистки воздуха для устранения «возможного задымления».

Сейчас все системы работают штатно, состав воздуха на борту станции соответствует штатным показателям. Экипаж продолжает подготовку к сегодняшнему выходу в открытый космос.