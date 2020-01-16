Роспортребнадзор совместно проверку торговых точек на продажу никотиносодержащих некурительной продукции — снюсов.

Так, на сегодняшний день проверено более 1100 объектов розничной торговли, в десяти из которых продавали никтотиновую смесь без документов, подтверждающих ее безопасность. Из оборота изъято 40 партий – 372 упаковки смеси.

По информации ведомства, высокое содержание никотина в подобных смесях очень опасно для потребителей. В одной упаковке содержится до 30 доз никотина, что соответствует 30 сигаретам.

Специалисты добавили, что употребление человеком с весом до 50 кг 6-8 пакетиков снюсов может привести к смерти.

— Никотиносодержащая продукция выпускается также в виде карамели, мармелада, жевательных конфет с фруктовым ароматом, в связи с чем представляет угрозу жизни и здоровью, прежде всего, детей и подростков, — добавили в Роспотребнадзоре.