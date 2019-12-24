В новогодние праздники одним из популярных деликатесов на столе является красная икра.

Ассортимент этого продукта достаточно большой, вместе с тем, чтобы приобрести безопасный и качественный продукт необходимо обратить внимание на ряд условий.

— Основное правило – не покупать икру в местах несанкционированной торговли, а также с рук у частных лиц. Другой важный момент – это информация, указанная на этикетке продукции, — уточнили в Роспотребнадзоре.

Для потребителей должны быть указаны следующие сведения:

— наименование продукта (икра и вид рыбы, из которой икра получена);

— наименование и адрес завода-изготовителя;

— маркировка на жестяной банке

— условия хранения;

— срок годности;

— сведения о пищевой ценности продукта.

Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре, указанной производителем на упаковке товара. При соблюдении этих условий можно гарантировать качество продукта. В открытой жестяной банке лучше не хранить икру, рекомендуется переложить её в чистую сухую стеклянную емкость.