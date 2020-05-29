Саратовские магазины могут торговать любыми товарами, если в продаже имеются защитные маски. Об этом на ежедневном брифинге заявил замруководителя Роспотребнадзора Саратовской области Надежда Матвеева.

На вопрос: если в ассортименте торговой точки имеется один из разрешенных товаров, например, маски, может ли этот магазин торговать всем ассортиментов в наличии?

— Да, может, — ответила Надежда Матвеева.

Напомним, что в Саратовской области действуют ограничительные меры, и многие магазины закрыты, так как их товары для продажи не входят в перечень первой необходимости. Однако с 27 мая вышло постановление о разрешении торговать нижним бельем, головными уборами и детской обувью.