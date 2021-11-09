Сегодня, 9 ноября, в Саратове проходит очередное заседание координационного совета по коронавирусу. На нем выступила глава Роспотребнадзора региона Ольга Кожанова.

Она отметила, что также непростой остается ситуация с ОРВИ.

-Прирост в последнюю неделю снизился из-за нерабочих дней во всех возрастных группах, но эта временная ситуация. На следующей неделе мы вновь ожидаем рост, — заявила Кожанова.

Охват вакцинацией от коронавируса взрослого населения региона сейчас составляет 40%, что на примерно два процента ниже среднего по России. Охват вакцинации населения от гриппа составляет 25,8%, что также на несколько процентов ниже среднего по России.

Также специалист обратила внимание, что необходимо разработать алгоритм контроля за соблюдением тех ограничений, что введены на территории Саратовской области. 

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