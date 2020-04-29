Несмотря на отсутствие медицинских масок в аптеках, в Управлении Роспотребнадзора настаивают на введении масочного режима в Саратовской области. Об этом на ежедневном брифинге в среду, 29 апреля, заявила заместитель главного санврача региона Надежда Матвеева.

Отвечая на вопрос как быть в случае введения такой меры, если маски купить невозможно, она уверено ответила, что выход всегда можно найти.

— Маски будут и уже есть определённые, гигиенические маски. Плохо, что нет в аптеках. Но вы можете сделать их самостоятельно. Это не так затратно, и сделать это нужно, – заявила Матвеева.

Будут ли штрафы за отсутствие маски Матвеева не уточнила, заявив что «вы сами все увидите».

— Изначально штрафы не закладывали, так как надеялись на сознательность жителей, – уточнила Матвеева.