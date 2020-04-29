Несмотря на отсутствие медицинских масок в аптеках, в Управлении Роспотребнадзора настаивают на введении масочного режима в Саратовской области. Об этом на ежедневном брифинге в среду, 29 апреля, заявила заместитель главного санврача региона Надежда Матвеева.

Отвечая на вопрос как быть в случае введения такой меры, если маски купить невозможно, она уверено ответила, что выход всегда можно найти.

Маски будут и уже есть определённые, гигиенические маски. Плохо, что нет в аптеках. Но вы можете сделать их самостоятельно. Это не так затратно, и сделать это нужно, – заявила Матвеева.

Будут ли штрафы за отсутствие маски Матвеева не уточнила, заявив что «вы сами все увидите».

Изначально штрафы не закладывали, так как надеялись на сознательность жителей, – уточнила Матвеева.

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2 КОММЕНТАРИИ

  1. и ВОЗ и наш МЧС не рекомендует ношение масок на улице. а в помещениях особые нужны. нашить самим -идиотский совет. это уровень наших санитарных врачей!

  2. Сначала обоснуйте,что она является защитой от вируса. Что межниточное пространство не пропускает вирус как таковой.

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