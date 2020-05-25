Для снятия ограничений, связанных с пандемией, в нашем регионе не выполняются требуемые условия. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева во время круглого стола в пресс-центре «Комсомольской правды».

Она напомнила, что режим в самоизоляции в нашем регионе продлен до конца мая. В ряде районов вводился карантин в связи с высокой заболеваемостью. Определенные ограничительные мероприятия применяются по отношению к гражданам, прибывшим из Москвы и Московской области, так как немало случаев заражения в Саратовской области были завезены именно из столичного региона.

Пока рано говорить о том, когда мы приступим к реализации первого этапа снятия ограничений. Мониторим ситуацию ежедневно. Как только будут выполняться критерии, необходимые для начала работы по снятию ограничений, будем принимать такое решение, — подчеркнула Надежда Матвеева.

Главный внештатный специалист эпидемиолог регионального министерства здравоохранения, главный врач ГУЗ «Саратовский областной центр профилактики и борьбы со СПИД» Алексей Данилов рассказал о важном значении соблюдения установленных ограничительных мер, в частности — масочного режима. По его словам, маски, конечно, не дают абсолютной защиты. Но при соблюдении других мер профилактики являются хорошим барьером от заболевания.

Главный врач ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 17», член регионального штаба «Общероссийский народный фронт» и модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» в регионе Тимур Савинов обратил внимание участников круглого стола, что Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус пандемией, и сделала это неспроста.

Вы посмотрите на статистику по заболевшим и умершим от вируса, цифры говорят сами за себя. Многие, наверное, не очень понимают, для чего у нас вводились и действуют до сих пор ограничительные меры. Но медики это хорошо понимают. Благодаря предпринятым мерам удалось избежать резкого роста заболеваемости, это было очень важно в начале пандемии. За это время мы смогли подготовить медицинские организации к массовому поступлению ковидных больных. С этим наша страна справилась благодаря решительным действиям власти, — считает Тимур Савинов.

Он отметил, что в регионе на сегодняшний день организовано более 2,3 тысячи коек для больных коронавирусом, проводится большое количество тестов на выявление заболевания. Все эти меры предпринимаются для того, чтобы остановить заболевание.

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