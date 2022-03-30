В Саратовской области с 29 марта решено снова продлить масочный режим для населения.
О необходимости пролонгирования ограничительной меры заявили участники координационного совета при губернаторе региона.
В частности, и.о. руководителя территориального управления Роспотребнадзора Ирина Мясникова от лица возглавляемого ею ведомства также выступила за режим обязательного ношения масок.
Одним из главных аргументов за масочный режим стал тот факт, что в некоторых областях России, отменивших маски, заболеваемость коронавирусной инфекцией снова начала расти.