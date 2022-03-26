Роспотребнадзор отменил ряд мер, введённых в общеобразовательных организациях в связи с распространением коронавируса. Об этом стало известно 25 марта.

Так, в школах отменили закрепление кабинетов за классами, разное расписание начала уроков и перемен, введённое для сокращения контактов между школьниками, дистанцию в 1,5 метра и зигзагообразною рассадку по 1 человеку за партой на экзаменах.

Больше не нужно предъявлять медицинскую справку, если ребёнок контактировал с больным коронавирусом. Однако после перенесённого заболевания наличие справки для допуска к занятиям обязательно.