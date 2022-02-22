Роспотребнадзор по Саратовской области отчитался о проведенной работе до прибытия эвакуированных жителей Луганской и Донецкой народных республик.

Перед размещением прибывших специалисты провели ряд мер безопасности: взяли пробы воды, замерили параметры микроклимата, обследовали пищевые продукты, взяли анализы для выявления короновирусных инфекций среди работников пищеблока и беженцев.

Ольга Кожанова также отметила, что со стороны управления будет продолжаться еженедельный мониторинг комфортного и безопасного проживания жителей ДНР и ЛНР на территории размещения.