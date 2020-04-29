Роспотребнадзор не советует ходить гулять с детьми на улицу. Такие рекомендации озвучила замначальника ведомства Надежда Матвеева.

— Нужно потерпеть еще определенный период и строго соблюдать режим самоизоляции. Не нужно подвергать свою жизнь риску, а тем более выводить на прогулки детей, — сказала Матвеева.

Она предложила организовать досуг на воздухе по-другому, например — заняться игрой с ребенком на балконе.

Кроме того Матвеева рассказала о предложении введения повсеместного масочного режима, которое внесено на рассмотрение в правительство.