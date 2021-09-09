Замглавы управления Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева во время корсовета по борьбе с коронавирусом потребовала не проводить в День города массовые мероприятия в Саратове.

По ее словам, высокие риски прироста заболеваемости сохраняются в связи с проведением мероприятий на территории области. При праздновании дней города нужно учитывать уровень заболеваемости ковидом и ОРВИ и планировать мероприятия с учетом необходимых мер.

— Необходимо исключить мероприятия, когда произойдет концентрация населения: массовые концерты, салюты и тому подобное, — сказала врач.

В Саратове День города планируется отметить на следующей неделе, 17 и 18 сентября.