2 августа в Энгельсе на Бульваре Роз прошла пенная вечеринка. Такое мероприятие опасно проводить с точки зрения распространения коронавируса, поэтому из управления роспотребнадзора на это мероприятие пожаловались в МВД. Об этом 12 августа на брифинге рассказал начальник эпидемотдела надзорного ведомства Игорь Вяткин.

На пенной вечеринке принимали участие более 50 человек, они были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

— Направлены письма с предложением принять меры в адрес МВД и в адрес председателя правительства Романа Бусарина. Меры приняты, — отметил начальник эпидемотдела.