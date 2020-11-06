Заместитель министра образования Саратовской области Ирина Чинаева на сегодняшнем брифинге в минздраве рассказала о том, как будут проходить занятия в школах.

Плановые осенние каникулы заканчиваются, поэтому детей нужно собирать в школы к понедельнику. У тех, кто учится по триместрам, начинаются свои каникулы.

Занятия будут проходить также, с соблюдением рекомендаций по защите от коронавируса.

В школах, где учатся свыше 500 детей, начало занятий будет варьироваться от 8:00 до 11:00.

Сейчас еще закрыта школа в селе Кировское Марксовского района, частично закрытых классов из-за коронавируса нет.

Нет ни одного полностью закрытого детсада, только десять групп в девяти садах.

Дистанционно получают знания ребята одной из групп Саратовского техникума электроники и машиностроения, а также 112 групп в восьми вузах.