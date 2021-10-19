Сегодня, 19 октября, в правительстве Саратовской области состоялось заседание корсовета по противодействию распространению коронавируса.

По словам замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ирины Мясниковой, в сутки в регионе вакцинируются от 4,5 до 6 тысяч человек. За истекшую неделю привились 32 тысячи человек первым компонентом и 29 тысяч человек вторым.

По словам представителя ведомства, основной задачей остаётся охват 80% населения прививками. В связи с этим был предложено добавить новые категории граждан в перечень тех, кто обязан пройти вакцинацию.

Роспотребнадзор также предложил ввести стимулирующие выплаты для прошедших вакцинацию пенсионеров и сельских жителей.