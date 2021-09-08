Сегодня, 8 сентября, в правительстве Саратовской области состоялся очередной корсовет. На нем выступила замначальника регионального Роспотребнадзора Надежда Матевеева.

Она сообщила, что случаи заболевания гриппом в Саратовской области в этом году еще не зарегистрированы. Однако сезонный рост заболеваемости несомненно будет в зимний период.

— Между прививками от гриппа и от коронавируса должно пройти не менее месяца. Пока этот вопрос обсуждается, но официального решения нет, — уточнила она.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о том, что прорабатывается возможность совместить вакцину от гриппа и от коронавируса.