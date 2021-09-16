На сегодняшнем брифинге по коронавирусу заместитель председателя Роспотребнадзора региона Игорь Вяткин высказался о проведении Дня города.

Он отметил, что разрешены мероприятия только с численностью до тысячи человек и то, при соблюдении определенных условий. А если нет уверенности, что ограничения по масочному режиму и социальной дистанции будут проводиться, их лучше не устраивать.

Ранее были даны рекомендации по воздержанию от проведения фестивалей, концертов и салютов. Чиновник отметил, что необходимо быть максимально осторожными.