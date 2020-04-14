Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы рациона для находящихся в режиме самоизоляции или карантина россиян. Об этом сообщает Роспотребнадзор РФ.

Специалисты считают, что людям на самоизоляции нужно обогащать свое питание витаминами и добавками. Дневной рацион должен быть низкокалорийным и разделен на три приема пищи, между которыми один-два перекуса.

Россиянам рекомендуют снизить употребление сахара, газированных напитков, мучного, фастфуда и жирного мяса.

На завтрак полезнее будет съесть кашу, творожную запеканку, сырники, вареные яйца или омлет. В обед рекомендуется включить горячее и мясное блюдо с гарниром. А вот во время ужина предлагается обойтись нежирным мясом или птицей с овощами.

Для перекуса подходят фрукты, сухофрукты, орехи и сыры.