В Роспотребнадзоре рассказали основные различия между обычным гриппом и новым вирусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Важным отличием является скорость передачи заболеваний. Грипп передаётся от заболевшего в течение трёх дней, коронавирус же пять-шесть. Дети, зачастую, заражаются гриппом, в то время как зарубежный вирус детей практически не тронул.

Во время сезонной эпидемии гриппа в группе риска беременные женщины, дети и пожилые люди. Китайская зараза чаще всего «нападает» на пожилых людей. От COVID-19 смертность выше — 3-4 процента, а от обычного гриппа- 0,1 процента.